В Одесі після зіткнення перекинулись вантажівка та маршрутка, є поранені. ВІДЕО
В Одесі після зіткнення перекинулись вантажівка та маршрутка, є поранені. ВІДЕО
Сьогодні о 06:26 на перехресті вулиць Кордонна та Корнюшина вантажівка зіткнулася з маршрутним таксі.
За попередніми даними, внаслідок зіткнення тілесні ушкодження отримали близько десяти осіб, п’ятеро з яких звернулися по допомогу до медичних закладів.
Наразі причини та обставини дорожньо-транспортної пригоди встановлюються. Попередньо подія кваліфікується за ознаками за ст. 286 Кримінального кодексу України.
За матеріалами ВК ГУНП в Одеській області
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