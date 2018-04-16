В Одесі після зіткнення перекинулись вантажівка та маршрутка, є поранені. ВІДЕО

В Одесі після зіткнення перекинулись вантажівка та маршрутка, є поранені. ВІДЕО

14:40 16.04.2018

Сьогодні о 06:26 на перехресті вулиць Кордонна та Корнюшина вантажівка зіткнулася з маршрутним таксі.

За попередніми даними, внаслідок зіткнення тілесні ушкодження отримали близько десяти осіб, п’ятеро з яких звернулися по допомогу до медичних закладів.

Наразі причини та обставини дорожньо-транспортної пригоди встановлюються. Попередньо подія кваліфікується за ознаками за ст. 286 Кримінального кодексу України.

За матеріалами ВК ГУНП в Одеській області

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