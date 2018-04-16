Двоє людей загинули під час пожежі у Хмельницькій області. ВІДЕО

16 квітня о 01:56 до Служби порятунку «101» надійшло повідомлення про пожежу житлового будинку в с. Солобківці Ярмолинецького району.

Прибувши на місце події, рятувальники 22-ї державної пожежно-рятувальної частини встановили, що, окрім житлового будинку, літня кухня також була охоплена вогнем. Через сильне задимлення працівникам ДСНС довелося працювати у апаратах захисту органів зору та дихання. Під час розвідки та ліквідації пожежі було виявлено загиблими 81-річну жінку та 70-річного чоловіка.

Пожежу площею 56 кв. м було локалізовано о 02:20 та повністю ліквідовано о 02:30.

Причини загибелі людей та обставини трагедії встановлюють правоохоронці.

За матеріалами прес-служби ДСНС у Хмельницькій області