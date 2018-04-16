Заробітчанин з Чернігова підірвав гранату у столичному парку. Двоє людей поранено. ВІДЕО
Заробітчанин з Чернігова підірвав гранату у столичному парку. Двоє людей поранено. ВІДЕО
У Києві в парку Кіото в ході бійки п'яний чоловік у камуфляжній формі кинув людям під ноги гранату. Двоє з учасників розбірок - поранені. Поліція відкрила кримінальне провадження за двома статтями - щодо замаху на вбивство та за фактом незаконного поводження зі зброєю.
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