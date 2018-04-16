У Києві сталася стрілянина: двоє постраждалих. ВІДЕО

У Києві сталася стрілянина: двоє постраждалих. ВІДЕО

20:40 16.04.2018

У Києві в Святошинському районі сталася стрілянина. На вулиці Обухівській в будинку, де проживають переселенці з Донбасу та члени різних добровольчих батальйонів кажуть, вранці до оселі прийшов адвокат фірми, яка нібито й купила цю будівлю. Разом з ним щонайменше десять спортивних молодиків. Вони увірвались до приміщення з вимогою, аби люди , які живуть тут близько 2 років виселились.

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