У Києві сталася стрілянина: двоє постраждалих. ВІДЕО
У Києві сталася стрілянина: двоє постраждалих. ВІДЕО
У Києві в Святошинському районі сталася стрілянина. На вулиці Обухівській в будинку, де проживають переселенці з Донбасу та члени різних добровольчих батальйонів кажуть, вранці до оселі прийшов адвокат фірми, яка нібито й купила цю будівлю. Разом з ним щонайменше десять спортивних молодиків. Вони увірвались до приміщення з вимогою, аби люди , які живуть тут близько 2 років виселились.
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