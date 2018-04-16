У Маріуполі під час пожежі з квартири ледве живих винесли чоловіка та 11-річну дівчинку. ВІДЕО

На проспекті Металургів у багатоповерхівці загорілась одна з квартир. Сусіди відчули запах диму і одразу зрозуміли, що десь сталась пожежа. Тож викликали рятувальників. Та поки вони їхали, вогонь охопив майже всю квартиру, а сусідські все більше й більше закопчувались димом…

І не тільки це…також в огляді надзвичайних подій дивіться:

У Києві біля будівлі «Київенерго» стався вибух…

У Хмельницькому поліцейські затримали озброєних грабіжників.