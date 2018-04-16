У Маріуполі під час пожежі з квартири ледве живих винесли чоловіка та 11-річну дівчинку. ВІДЕО
У Маріуполі під час пожежі з квартири ледве живих винесли чоловіка та 11-річну дівчинку. ВІДЕО
На проспекті Металургів у багатоповерхівці загорілась одна з квартир. Сусіди відчули запах диму і одразу зрозуміли, що десь сталась пожежа. Тож викликали рятувальників. Та поки вони їхали, вогонь охопив майже всю квартиру, а сусідські все більше й більше закопчувались димом…
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