До школи за пропискою: усі плюси та мінуси нової системи зарахування дітей. ВІДЕО

У Міністерстві освіти та науки підготували законопроект, згідно якого першокласники будуть зараховуватись до навчального закладу за місцем прописки. Однак багато експертів з права вже заявили, що ініціатива МОН порушує права людей. Зокрема, проект наказу Міносвіти не враховує сучасних міграційних процесів усередині країни. По-перше, як бути тим людям, які не місцеві і винаймають житло, і не мають прописки за місцем проживання. По-друге, в Україні існує проблема з відсутністю освітньої інфраструктури у новозбудованих житлових масивах.