У Тернопільській області зловмисник обдурював учасників АТО. ВІДЕО
У Тернопільській області зловмисник обдурював учасників АТО. ВІДЕО
За винагороду він начебто зможе посприяти у виділенні гарантованих державою соціальних пільг. В обласному центрі він і знайшов потрібну кандидатуру. Йому то він і запропонував на супер вигідних умовах нерухомість у столиці – гараж.
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