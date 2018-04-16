У Тернопільській області зловмисник обдурював учасників АТО. ВІДЕО

За винагороду він начебто зможе посприяти у виділенні гарантованих державою соціальних пільг. В обласному центрі він і знайшов потрібну кандидатуру. Йому то він і запропонував на супер вигідних умовах нерухомість у столиці – гараж.

І не лише це в огляді …

У Тернополі аферисти пропонували автівки в оренду…

У Київській області зловили віконного шахрая…