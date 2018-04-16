У Харкові чоловік врятував з полум’я дитину та дідуся. ВІДЕО
У Харкові чоловік врятував з полум’я дитину та дідуся. ВІДЕО
У спальному районі Харкова загорівся балкон на другому поверсі п`ятиповерхівки. Лічені секунди і вогонь перекинувся на квартиру і верхній поверх будинку. На власні очі пожежу побачив Олексій і не вагаючись кинувся на допомогу людям, які були в середині квартири.
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