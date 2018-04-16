Омбудсман України просить допустити лікарів до політв’язня Володимира Балуха. ВІДЕО
Омбудсман України просить допустити лікарів до політв’язня Володимира Балуха. ВІДЕО
Уповноважений Верховної Ради України з прав людини Людмила Денісова звернулася із проханням до омбудсмена Російської Федерації Тетяни Москалькової. Звернення стосується українського активіста Володимира Балуха, який із грудня 2016 перебуває в СІЗО на окупованому Криму. Зокрема стану його здоров’я. Адже раніше архієпископ Клімент, який є громадським захисником Балуха, заявив – активіста б’ють за найменші огріхи. Приміром, за те, що ліг у камері чи надто довго вдивлявся у вікно.
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