Юрій Луценко вважає за потрібне підвищити прокурорам зарплатню. ВІДЕО

Юрій Луценко вважає за потрібне підвищити прокурорам зарплатню. ВІДЕО

23:15 16.04.2018

Без стажу та співбесід! Генпрокурор Юрій Луценко розповів, як і якими кадрами має намір оновлювати прокуратуру. Очільник ГПУ повідомив, що в найближчий рік планується заповнити триста вакансій в місцевих прокуратурах за абсолютно новим принципом відбору кандидатів!  Він зазначив, головна зміна, що двері тепер відкриті для тих, хто раніше ніколи не працював в органах прокуратури!

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