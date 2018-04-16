Юрій Луценко вважає за потрібне підвищити прокурорам зарплатню. ВІДЕО

Без стажу та співбесід! Генпрокурор Юрій Луценко розповів, як і якими кадрами має намір оновлювати прокуратуру. Очільник ГПУ повідомив, що в найближчий рік планується заповнити триста вакансій в місцевих прокуратурах за абсолютно новим принципом відбору кандидатів! Він зазначив, головна зміна, що двері тепер відкриті для тих, хто раніше ніколи не працював в органах прокуратури!