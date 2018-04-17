Петро Порошенко підписав закон щодо захисту дітей від сексуальної експлуатації. ВІДЕО
Петро Порошенко підписав закон щодо захисту дітей від сексуальної експлуатації. ВІДЕО
Притягнути до відповідальності за торгівлю дітьми, дитячу проституцію, зґвалтування неповнолітнього чи дитячу порнографію відтепер стане простіше. Президент України Петро Порошенко підписав закон щодо захисту дітей від сексуальних зловживань та сексуальної експлуатації. Крім багатьох положень, узгоджених із європейськими конвенціями, які покликані захистити неповнолітніх від такої форми насилля, законом також врешті встановлюється мінімальний вік статевого повноліття – 16 років.
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