ДТП за участі чотирьох автомобілів у Києві є поранені. ВІДЕО
ДТП за участі чотирьох автомобілів у Києві є поранені. ВІДЕО
Спочатку відбулася дистанційна аварія – один за один стукнулись Шкода, Форд та Опель. А поки водії чекали патрульних, в них на швидкості в’їхав Фольксваген. Травмувався водій Опеля, який стояв поруч зі своєю автівкою.
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