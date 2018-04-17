ДТП за участі чотирьох автомобілів у Києві є поранені. ВІДЕО

Спочатку відбулася дистанційна аварія – один за один стукнулись Шкода, Форд та Опель. А поки водії чекали патрульних, в них на швидкості в’їхав Фольксваген. Травмувався водій Опеля, який стояв поруч зі своєю автівкою.