ДТП в Одесі: вантажівка та мікроавтобус перекинулися. ОНОВЛЕНО. ВІДЕО

В Одесі близько о пів на сьому ранку зіткнулися вантажівка та мікроавтобус. Все сталося на перехресті вулиць Кордонна та Степова. Внаслідок аварії обидва транспортні засоби перевернулись на бік. Поліцейські, які одразу приїхали на місце ДТП, взялися витягувати людей із перевернутих автомобілів. Більше у сюжеті.