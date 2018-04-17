У Дніпрі затримали кримінального авторитета за викрадення елітного авто. ВІДЕО

У Дніпрі місцева жителька звернулась до поліції і заявила про викрадення автомобіля марки Тойота Прадо. Розповіла, що машина її сина. І вже скільки залишали автівку без нагляду, але подібного ніколи не було. Поліцейські взялись розслідувати цю справу і наступного дня вийшли на слід викрадача.