У Хмельницькому поліцейські затримали озброєних грабіжників. ВІДЕО
У Хмельницькому поліцейські затримали озброєних грабіжників. ВІДЕО
У Хмельницькому посеред білого дня двоє чоловіків скоїли розбійний напад. На вулиці Тернопільській у розпал робочого дня до магазину зайшли двоє молодиків. Спочатку вдавали з себе покупців, а потім почали вимагати від продавчині віддати їм денну виручку.
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