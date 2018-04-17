У Хмельницькому поліцейські затримали озброєних грабіжників. ВІДЕО

У Хмельницькому посеред білого дня двоє чоловіків скоїли розбійний напад. На вулиці Тернопільській у розпал робочого дня до магазину зайшли двоє молодиків. Спочатку вдавали з себе покупців, а потім почали вимагати від продавчині віддати їм денну виручку.