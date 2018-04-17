У Дніпрі студенти-іноземці з ножем пограбували першокурсників. ВІДЕО

23-річні чоловіки під погрозою ножа відібрали у хлопців два мобільні телефони «Huawei» та «Sony».

Один з потерпілих – неповнолітній хлопець.

Подія сталася біля пішохідного мосту на о. Монастирський у Соборному районі м. Дніпра. Грабіжників затримали патрульні поліцейські неподалік від місця скоєння злочину. Обидва мобільні телефони, відібрані у хлопців, знаходилися у затриманих.

Чоловіків доставили до Соборного відділення поліції м. Дніпра. Виявилося, що громадяни Узбекистану прибули до Дніпра у вересні минулого року для навчання в одному з вишів міста.

За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 187 КК України (розбій).

Підозрювані затримані в порядку ст. 208 КПКУ. Про їх затримання повідомлено у консульство Республіки Узбекистан.

За матеріалами ВК ГУНП у Дніпропетровській області