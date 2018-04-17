У Дніпрі студенти-іноземці з ножем пограбували першокурсників. ВІДЕО
У Дніпрі студенти-іноземці з ножем пограбували першокурсників. ВІДЕО
23-річні чоловіки під погрозою ножа відібрали у хлопців два мобільні телефони «Huawei» та «Sony».
Один з потерпілих – неповнолітній хлопець.
Подія сталася біля пішохідного мосту на о. Монастирський у Соборному районі м. Дніпра. Грабіжників затримали патрульні поліцейські неподалік від місця скоєння злочину. Обидва мобільні телефони, відібрані у хлопців, знаходилися у затриманих.
Чоловіків доставили до Соборного відділення поліції м. Дніпра. Виявилося, що громадяни Узбекистану прибули до Дніпра у вересні минулого року для навчання в одному з вишів міста.
За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 187 КК України (розбій).
Підозрювані затримані в порядку ст. 208 КПКУ. Про їх затримання повідомлено у консульство Республіки Узбекистан.
За матеріалами ВК ГУНП у Дніпропетровській області
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