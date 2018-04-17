На Одещині поліцейські затримали іноземця за підозрою у вбивстві. ВІДЕО

На Одещині поліцейські затримали іноземця за підозрою у вбивстві. ВІДЕО

12:00 17.04.2018

Запрошуючи сусіда в гості, 50-річний житель Іванівкиі не підозрював, що спільна вечеря стане для нього фатальною.

Про подію до поліціїповідомила співмешканка загиблого.

За викликом миттєво виїхала слідчо-оперативна група Іванівського ВП. У будинку правоохоронці виявили тіло господаря з численними синцями та гематомами.

В ході проведення оперативно-розшукових заходів правоохоронці з’ясували обставини події. Стало відомо, що підозрюваний – іноземець, який приїхав в гості до родичів по сусідству. Час від часу компанія збиралася разом за чаркою. З цього приводу вони зійшлися і напередодні трагедії. В якусь мить щось пішло не так і чоловіки почали битися.

Господиня оселі, яка стала свідком інциденту, розказала, що сусід просто забив її співмешканця ногами. Як показала медична експертиза, смерть настала внаслідок множинних переломів ребер та грудини.

За даним фактом розпочато кримінальне провадження за ч. 1 ст. 115 Кримінального кодексу України. Зловмисника затримано в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. За умисне вбивство йому загрожує від семи до п'ятнадцяти років позбавлення волі.

За матеріалами ВК ГУНП в Одеській області

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