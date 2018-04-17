На Дніпропетровщині затримали підозрюваного у вбивстві жінки. ВІДЕО

Тернівські правоохоронці відпрацювали декілька версій трагедії, опитали близько 50 ймовірних свідків.

Завдяки цьому вже через 2 години після початку слідчих заходів вдалося встановити та затримати місцевого мешканця, який скоїв умисне вбивство 29-річної тернівчанки.

Вбивство сталося 10 квітня, а тіло померлої у власній квартирі родичі виявили 13 квітня. Встановлено, що у день вбивства до жінки зайшов у гості чоловік, з яким вона раніше мала романтичні стосунки. Між колишніми закоханими відбулася розмова, яка переросла у сварку. Під час з’ясування стосунків нападник до смерті побив власницю квартири.

Після цього з місця розправи зловмисник виніс золоті прикраси і мобільний телефон жертви, які одразу ж здав у ломбард.

Поліцейськими Тернівського відділення поліції за узгодженням з місцевою прокуратурою раніше судимому зловмиснику оголошено про підозру у вчиненні злочинів, передбачених ст. 187 (розбій) та п. 6 ч. 2 ст. 115 (умисне вбивство) ККУ. Зараз чоловіку обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

За матеріалами ВК ГУНП у Дніпропетровській області