Страшна аварія у Кривому Розі – батько віз сина на автовокзал. ВІДЕО
Страшна аварія у Кривому Розі – батько віз сина на автовокзал. ВІДЕО
У карколомній ДТП загинули на місці 8 людей. В карколомну ДТП потрапили одразу три автомобіля: Автобус, маршрутка і легковик Мазда.
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