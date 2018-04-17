В СБУ пояснили недопущення адвокатів до Надії Савченко. ВІДЕО

Народного депутата Надію Савченко почали допитувати на поліграфі. Однак без присутності адвокатів. А все через те, що проводити слідчої дії мали у Київському науково-дослідному інституті судових експертиз. Там зібралися всі, - представники Савченко, захист, родичі, журналісти… Допит мав розпочатись о 9 годині. Та буквально за 15 хвилин до експертизи місце перевірки на поліграфі змінили. Як виявилось - на слідчий ізолятор СБУ.