П’яна аварія. У Києві в ДТП потрапило чотири іномарки. ВІДЕО
П’яна аварія. У Києві в ДТП потрапило чотири іномарки. ВІДЕО
За словами очевидців, водій Audi нісся на високій швидкості та допустив зіткнення з двома авто - Subaru і Hyundai. Але по дорозі зачепив ще й Volkswagen.
|
17.04.2018 | 21:15
|
17.04.2018 | 20:45
|
17.04.2018 | 20:15
|
17.04.2018 | 19:45
|
17.04.2018 | 12:00
|
17.04.2018 | 10:40
|
17.04.2018 | 09:20
|
17.04.2018 | 09:00
|
17.04.2018 | 07:20
|
17.04.2018 | 07:00
|
17.04.2018 | 06:45
|
17.04.2018 | 06:30
|
16.04.2018 | 23:15
|
16.04.2018 | 22:45
|
16.04.2018 | 22:15
|
16.04.2018 | 21:45
-
- 1 з 1002
- ››