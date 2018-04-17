У Харкові покупець пляшкою забив до смерті продавчиню крамницію. ВІДЕО
У Харкові покупець пляшкою забив до смерті продавчиню крамницію. ВІДЕО
У Харкові покупець пляшкою забив до смерті продавчиню крамниці. Як виявилось, так нещадно і жорстоко вбив продавчиню продуктової крамниці 42-річний житель міста Люботин. Чому виник конфлікт - з якої причини нині невідомо, але думаю зараз це вже не важливо, бо ж після – прямо під час сварки він схопив скляну пляшку і почав нею ж гамселити жінку. А після, як ні в чому й не бувало, забрав з каси 600 гривень і дав дьору.
Не тільки про це…також в огляді надзвичайних подій про таке:
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