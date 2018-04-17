«Розетка» торгує російськими іграшковими танками – скандал у соцмережі. ВІДЕО

Користувач Фейсбук Роман Годунко придивлявся там товари, і раптом натрапив на ось таку знахідку. На перший погляд – звичайна дитяча іграшка, конструктор із якого можна складати різну військову техніку. От тільки українським дітям пропонували чомусь гратися моделями російських танків. На упаковці яскраво позначили і країну-виробника. Товар, звісно ж, постачався із Російської Федерації. Та і компанія виробник має промовисту назву «Звєзда». Більше дивіться у огляді.

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