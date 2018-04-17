На Дніпропетровщині двох поліцейських затримали на чималому хабарі. ВІДЕО
На Дніпропетровщині двох поліцейських затримали на чималому хабарі. ВІДЕО
Поліцейські з Дніпропетровщини «погоріли» на хабарі. Мова про начальника слідчого відділу та начальника кримінальної поліції у місті Апостолове. З місцевого жителя, думали, що здерли вісім тисяч доларів. Та гроші витратити не встигли. Затримали правоохоронці.
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