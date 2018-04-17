На Дніпропетровщині двох поліцейських затримали на чималому хабарі. ВІДЕО

Поліцейські з Дніпропетровщини «погоріли» на хабарі. Мова про начальника слідчого відділу та начальника кримінальної поліції у місті Апостолове. З місцевого жителя, думали, що здерли вісім тисяч доларів. Та гроші витратити не встигли. Затримали правоохоронці.

І не лише це… Також «Хабар NEWS»:

На Волині на хабарі попався чиновник Державної виконавчої служби…

Командира роти на Миколаївщині затримали на хабарі.