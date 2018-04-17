Колишній наркоман вимагав від уряду звільнити Уляну Супрун. ВІДЕО

Колишній наркоман вимагав від уряду звільнити Уляну Супрун. ВІДЕО

23:15 17.04.2018

Коли поліцейські копнули глибше, дізналися –  чоловік далеко не вперше займається шантажем. Тут він вимагав звільнення, але за словами поліції до цього не раз вимагав у людей гроші.

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