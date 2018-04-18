У Запоріжжі поліцейські жорстоко побили чоловіка. ВІДЕО
У Запоріжжі поліцейські жорстоко побили чоловіка. ВІДЕО
У Запоріжжі поліцейські побили чоловіка. Крім того, у цьому випуску «Проти катувань» ви дізнаєтесь в яких умовах тримають людей у столичному СІЗО та як в Херсоні злочинці викрали чоловіка.
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