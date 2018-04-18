Хлопчики знайшли бойові набої, граючись в парку Львова. ВІДЕО
Хлопчики знайшли бойові набої, граючись в парку Львова. ВІДЕО
Під деревом на вулиці Хоткевича у Львові лежали розкладені патрони. Їх знайшли діти і одразу подзвонили в поліцію.
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