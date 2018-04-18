У Тернополі чоловік, перехрестившись, скоїв крадіжку з церкви. ВІДЕО

З молитвою зустрічає ранок, з молитвою засинає, з молитвою і ….краде. У Тернополі чоловік обікрав церкву не припиняючи хреститись. Крадія зафіксувала камера відеоспостереження. На відео видно кожен крок чоловіка. Злодій прийшов до храму Святого Пантелеймона Української греко-католицької церкви. Як набожний вірянин тричі перехрестився. І було йшов прямо до ікони та раптом побачив відкритий шухляд. А там - гроші. Чоловіка від гріха не втримали ні святі стіни, ні свічки, ні ікони. Втриматися від спокуси поцупити чужу готівку чоловік не зміг.