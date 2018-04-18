На Одещині іноземець забив до смерті знайомого. ОНОВЛЕНО. ВІДЕО
На Одещині іноземець забив до смерті знайомого. ОНОВЛЕНО. ВІДЕО
На Одещині поліцейські затримали іноземця, який до смерті забив свого знайомого. Запрошуючи сусіда в гості, 50-річний житель Іванівки і не підозрював, що спільна вечеря стане для нього фатальною. Як виявилось, час від часу компанія збиралася разом за чаркою. З цього приводу вони зійшлися і напередодні трагедії. В якусь мить щось пішло не так і чоловіки почали битися.
|
18.04.2018 | 07:40
|
18.04.2018 | 07:20
|
18.04.2018 | 07:00
|
18.04.2018 | 06:45
|
18.04.2018 | 06:30
|
18.04.2018 | 06:16
|
18.04.2018 | 02:00
|
17.04.2018 | 23:15
|
17.04.2018 | 22:45
|
17.04.2018 | 22:15
|
17.04.2018 | 22:00
|
17.04.2018 | 21:45
|
17.04.2018 | 21:15
|
17.04.2018 | 20:45
|
17.04.2018 | 20:15
|
17.04.2018 | 19:45
-
- 1 з 1002
- ››