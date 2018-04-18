На Одещині іноземець забив до смерті знайомого. ОНОВЛЕНО. ВІДЕО

На Одещині іноземець забив до смерті знайомого. ОНОВЛЕНО. ВІДЕО

07:20 18.04.2018

На Одещині поліцейські затримали іноземця, який до смерті забив свого знайомого. Запрошуючи сусіда в гості, 50-річний житель Іванівки і не підозрював, що спільна вечеря стане для нього фатальною. Як виявилось, час від часу компанія збиралася разом за чаркою. З цього приводу вони зійшлися і напередодні трагедії. В якусь мить щось пішло не так і чоловіки почали битися.

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