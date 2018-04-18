Вінницькі поліцейські двічі вибивали двері, рятуючи маленьких дітей. ВІДЕО
Вінницькі поліцейські двічі вибивали двері, рятуючи маленьких дітей. ВІДЕО
Аби сталося лихо потрібно зовсім небагато часу. Та ще менше часу є у патрульних, щоб запобігти цьому. Зранку вартові порядку отримали виклик від схвильованої жінки. Вона ледь не кричала у слухавку. Розповіла, у сусідній квартирі лихо. Маленький 2-річний син зачинив свою маму на балконі квартири. Заявниця просила патрульних прибути якнайшвидше, бо ж на кухні була увімкнена газова плита, а дитина лишилася у помешканні сама.
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