В Ужгороді водій вчинив жорстоку бійку з поліцейськими. ВІДЕО

На Закарпатті уночі ужгородські копи зупинили автівку. Водій порушив правила. Коли ж вартові порядку почали спілкуватись із водієм, то помітили, що той ніби охмелілий. Ще із самого початку, чоловік вів себе підозріло, то ж поліцейські вирішили провести поверхневу перевірку.