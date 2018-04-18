В Ужгороді водій вчинив жорстоку бійку з поліцейськими. ВІДЕО
В Ужгороді водій вчинив жорстоку бійку з поліцейськими. ВІДЕО
На Закарпатті уночі ужгородські копи зупинили автівку. Водій порушив правила. Коли ж вартові порядку почали спілкуватись із водієм, то помітили, що той ніби охмелілий. Ще із самого початку, чоловік вів себе підозріло, то ж поліцейські вирішили провести поверхневу перевірку.
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