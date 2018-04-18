В Одесі поліція затримала учасників резонансної стрілянини на автостоянці. ВІДЕО

В Одесі поліція затримала учасників резонансної стрілянини на автостоянці. ВІДЕО

08:20 18.04.2018

Напередодні, о 17:58, до ЧЧ Таїровського ВП надійшло повідомлення про те, що на автостоянці на Люстдорфській дорозі чутно постріли та йде дим. 

За викликом негайно виїхали екіпажі патрульної поліції, слідчо-оперативна група та керівництво ГУНП.

На місці події правоохоронці виявили групу осіб у балаклавах та бронежилетах, які бігали по даху парковки  та стріляли з імовірно травматичної зброї. Крім того, за попередніми даними, порушники використовували шумові гранати. Внаслідок цього постраждало двоє людей. Їх доставлено до лікарні.

Наразі протиправні дії припинено поліцейськими. Усіх учасників події доставлено до відділу поліції. Обставини встановлюються.

За матеріалами ВК ГУНП в Одеській області

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