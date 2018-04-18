У Миколаєві поліція затримала розбещувача 14-річної дівчини. ВІДЕО

У Миколаєві співробітники Центрального відділу поліції затримали 46-річного чоловіка, який спокусив 14-річну дівчинку та протягом тривалого часу зустрічався із нею і мав інтимні стосунки.

Зі слів затриманого, він познайомився із потерпілою більше півтора року тому в мережі інтернет, коли їй було 12 років, та спочатку лише листувався зі школяркою, не розкриваючи своє обличчя, а натомість, надсилаючи відверті фото окремих частин тіла. Згодом дівчинка розповіла про свій вік, а зловмисник про свій. Проте чоловік запевняє, що було запізно, мовляв, спілкування між ними переросло у серйозні та міцні стосунки. Не зупинила спокусника і обізнаність про кримінальну відповідальність за подібні вчинки.

Розлучений дорослий чоловік, який має трьох неповнолітніх дітей – восьми, десяти та 15-ти років, знайшов психологічний підхід до дитини.

Вперше до Миколаєва чоловік приїхав у січні та протягом трьох місяців потай від батьків забирав дитину зі школи, дарував іграшки, презентував мобільний телефон, прикраси, давав гроші, пригощав, а потім зваблював на спеціально орендованій квартирі, попередньо підігріваючи почуття підлітка спиртними напоями.

Про те, що дівчинка має стосунки із дорослим чоловіком випадково дізналась мати. Але вплинути на його злочинні наміри простими благаннями та вмовляннями жінка не змогла. Не перестав чоловік шукати зустрічей із неповнолітньою, переслідувати її та дошкуляти родині навіть після відмови самої школярки. По допомогу матір потерпілої звернулась до поліції.

Оперативники затримали зловмисника під час чергового візиту до неповнолітньої. Також поліцейські провели обшук в квартирі, де він розбещував школярку, та вилучили речові докази злочину.

Чоловіку вже повідомлено про підозру у розбещенні неповнолітньої та статевих зносинах з особою, яка не досягла статевої зрілості (ч. 2 ст. 156 та ч. 1 ст. 155 КК України).

Санкції інкримінованих статей передбачають до восьми років позбавлення волі.

Судом чоловікові обрано міру запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою терміном на два місяці з правом внесення застави у сумі 520 тисяч гривень.

За матеріалами ВК ГУНП у Миколаївській області