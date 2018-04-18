СБУ допитала свідка переправлення російських найманців до Сирії. ВІДЕО

Співробітники Служби безпеки України допитали свідка переправлення до Сирії найманців приватної військової компанії «Вагнера» військово-морськими силами Росії.

Правоохоронці затримали двох чоловіків, які планували нелегально перетнути кордон.

Одним із затриманих виявився громадянин України. Інший - громадянин РФ, який мав при собі військовий квиток із записом про нагородження за участь у військовій операції в Сирії.

Колишній військовий РФ засвідчив співробітникам СБ України, що під час служби за контрактом у 2015-17 роках на ракетному крейсері «Варяг» неодноразово брав участь у переправленні до Сирії бойовиків ПВК «Вагнер» із важким озброєнням та боєприпасами.

Служба безпеки України продовжує документування злочинів російських найманців на Донбасі, у Сирії та інших країнах для передачі матеріалів до українських та міжнародних судових інстанцій.

За матеріалами прес-центру СБУ