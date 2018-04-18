СБУ допитала свідка переправлення російських найманців до Сирії. ВІДЕО
СБУ допитала свідка переправлення російських найманців до Сирії. ВІДЕО
Співробітники Служби безпеки України допитали свідка переправлення до Сирії найманців приватної військової компанії «Вагнера» військово-морськими силами Росії.
Правоохоронці затримали двох чоловіків, які планували нелегально перетнути кордон.
Одним із затриманих виявився громадянин України. Інший - громадянин РФ, який мав при собі військовий квиток із записом про нагородження за участь у військовій операції в Сирії.
Колишній військовий РФ засвідчив співробітникам СБ України, що під час служби за контрактом у 2015-17 роках на ракетному крейсері «Варяг» неодноразово брав участь у переправленні до Сирії бойовиків ПВК «Вагнер» із важким озброєнням та боєприпасами.
Служба безпеки України продовжує документування злочинів російських найманців на Донбасі, у Сирії та інших країнах для передачі матеріалів до українських та міжнародних судових інстанцій.
За матеріалами прес-центру СБУ
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