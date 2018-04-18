На Чернігівщині СБУ блокувала збут зброї та боєприпасів із зони АТО. ВІДЕО

Співробітники Служби безпеки України блокували на Чернігівщині реалізацію озброєння, завезеного з району проведення антитерористичної операції.

Правоохоронці встановили, що налагодив збут засобів ураження командир роти однієї з військових частин, що дислокується на території Чернігівської області. Він підшукував клієнтів, зокрема з кримінальних кіл, через знайомих Оперативники спецслужби задокументували реалізацію військовим п’яти гранат РГД-5 та Ф-1, а також майже сто сорока патронів калібру 7,62 мм до автоматичної зброї.

Співробітники СБ України затримали зловмисника на території військового містечка під час спроби реалізації двох гранатометів РПГ-26 за понад вісімнадцять тисяч гривень.

У рамках кримінального провадження, відкритого за ч. 1 ст. 263 Кримінального кодексу України, тривають невідкладні слідчо-оперативні дії для встановлення інших причетних до протиправних дій осіб. Вирішується питання щодо оголошення військовому про підозру в скоєнні злочину.

Операція з викриття зловмисника проводилась спільно з Національною поліцією під процесуальним керівництвом військової прокуратури.

За матеріалами прес-центру СБУ