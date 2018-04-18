На Чернігівщині СБУ блокувала збут зброї та боєприпасів із зони АТО. ВІДЕО
На Чернігівщині СБУ блокувала збут зброї та боєприпасів із зони АТО. ВІДЕО
Співробітники Служби безпеки України блокували на Чернігівщині реалізацію озброєння, завезеного з району проведення антитерористичної операції.
Правоохоронці встановили, що налагодив збут засобів ураження командир роти однієї з військових частин, що дислокується на території Чернігівської області. Він підшукував клієнтів, зокрема з кримінальних кіл, через знайомих Оперативники спецслужби задокументували реалізацію військовим п’яти гранат РГД-5 та Ф-1, а також майже сто сорока патронів калібру 7,62 мм до автоматичної зброї.
Співробітники СБ України затримали зловмисника на території військового містечка під час спроби реалізації двох гранатометів РПГ-26 за понад вісімнадцять тисяч гривень.
У рамках кримінального провадження, відкритого за ч. 1 ст. 263 Кримінального кодексу України, тривають невідкладні слідчо-оперативні дії для встановлення інших причетних до протиправних дій осіб. Вирішується питання щодо оголошення військовому про підозру в скоєнні злочину.
Операція з викриття зловмисника проводилась спільно з Національною поліцією під процесуальним керівництвом військової прокуратури.
За матеріалами прес-центру СБУ
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