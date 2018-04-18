На Чернігівщині СБУ блокувала збут зброї та боєприпасів із зони АТО. ВІДЕО

На Чернігівщині СБУ блокувала збут зброї та боєприпасів із зони АТО. ВІДЕО

13:20 18.04.2018

Співробітники Служби безпеки України блокували на Чернігівщині реалізацію озброєння, завезеного з району проведення антитерористичної операції.

Правоохоронці встановили, що налагодив збут засобів ураження командир роти однієї з військових частин, що дислокується на території Чернігівської області. Він підшукував клієнтів, зокрема з кримінальних кіл, через знайомих Оперативники спецслужби задокументували реалізацію військовим п’яти гранат РГД-5 та Ф-1, а також майже сто сорока патронів калібру 7,62 мм до автоматичної зброї.

Співробітники СБ України затримали зловмисника на території військового містечка під час спроби реалізації двох гранатометів РПГ-26 за понад вісімнадцять тисяч гривень.

У рамках кримінального провадження, відкритого за ч. 1 ст. 263 Кримінального кодексу України, тривають невідкладні слідчо-оперативні дії для встановлення інших причетних до протиправних дій осіб. Вирішується питання щодо оголошення військовому про підозру в скоєнні злочину.

Операція з викриття зловмисника проводилась спільно з Національною поліцією під процесуальним керівництвом військової прокуратури.

За матеріалами прес-центру СБУ

Теги:

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ:

Поділіться:

Шукаю свідків!

RSS-матеріал
На Чернігівщині СБУ блокувала збут зброї та боєприпасів із зони АТО. ВІДЕО
На Чернігівщині СБУ блокувала збут зброї та боєприпасів із зони АТО. ВІДЕО
18.04.2018 | 13:20
У Миколаєві поліція затримала розбещувача 14-річної дівчини. ВІДЕО
У Миколаєві поліція затримала розбещувача 14-річної дівчини. ВІДЕО
18.04.2018 | 10:20
В Одесі поліція затримала учасників резонансної стрілянини на автостоянці. ВІДЕО
18.04.2018 | 08:20
У Запоріжжі поліцейські побили чоловіка. ВІДЕО
У Запоріжжі поліцейські жорстоко побили чоловіка. ВІДЕО
18.04.2018 | 08:00
У Тернополі чоловік обікрав церкву не припиняючи хреститись. ВІДЕО
У Тернополі чоловік, перехрестившись, скоїв крадіжку з церкви. ВІДЕО
18.04.2018 | 07:40
На Одещині іноземець забив до смерті знайомого. ВІДЕО
На Одещині іноземець забив до смерті знайомого. ОНОВЛЕНО. ВІДЕО
18.04.2018 | 07:20
Вінницькі поліцейські двічі вибивали двері, рятуючи маленьких дітей. ВІДЕО
Вінницькі поліцейські двічі вибивали двері, рятуючи маленьких дітей. ВІДЕО
18.04.2018 | 07:00
В Ужгороді водій вчинив жорстоку бійку з поліцейськими. ВІДЕО
18.04.2018 | 06:45
В Одесі чоловік зарізав власну дружину. ВІДЕО
В Одесі чоловік безжально зарізав власну дружину. ВІДЕО
18.04.2018 | 06:30
Хлопчики знайшли бойові набої, граючись в парку Львова. ВІДЕО
Хлопчики знайшли бойові набої, граючись в парку Львова. ВІДЕО
18.04.2018 | 06:16
СБУ затримала посадовця Державної виконавчої служби на чималому хабарі. ВІДЕО
СБУ затримала посадовця Державної виконавчої служби на чималому хабарі. ВІДЕО
18.04.2018 | 02:00
Колишній наркоман вимагав від уряду звільнити Уляну Супрун. ВІДЕО
Колишній наркоман вимагав від уряду звільнити Уляну Супрун. ВІДЕО
17.04.2018 | 23:15
На Дніпропетровщині двох поліцейських затримали на чималому хабарі. ВІДЕО
На Дніпропетровщині двох поліцейських затримали на чималому хабарі. ВІДЕО
17.04.2018 | 22:45
«Розетка» торгує російськими іграшковими танками – скандал у соцмережі. ВІДЕО
«Розетка» торгує російськими іграшковими танками – скандал у соцмережі. ВІДЕО
17.04.2018 | 22:15
На Дніпропетровщині затримали підозрюваного у вбивстві жінки. ВІДЕО
На Дніпропетровщині затримали підозрюваного у вбивстві жінки. ВІДЕО
17.04.2018 | 22:00
Наслідки ДТП: пасажирка таксі звинувачує водія у подвійній брехні. ВІДЕО
Наслідки ДТП: пасажирка таксі звинувачує водія у подвійній брехні. ВІДЕО
17.04.2018 | 21:45

ЧП.INFO онлайн

Телеканал ЧП.INFO онлайн

Думка екcперта

Олена Шевченко
Правозахисниця, голова ГО Інсайт
В Україні існує пропаганда гомофобії, а не гомосексуалізму
06.04.2018
Володимир Фесенко
Директор Центру політичних досліджень "Пента"
Чи має Україна пробачити жителів Донбасу за співпрацю з т.зв. ЛДНР?
04.04.2018
Тетяна Попова
Медіаексперт, екс-заст. міністра інформполітики
Чому приховується кількість нападів на журналістів?
21.03.2018
Усі новини розділу »
RSS-матеріал

Опитування

Чи підтримуєте ви націоналістів, які зірвали покладання квітів до пам’ятника Ватутіну в Києві?

Варіанти

Всі права захищені © Магнолія-ТВ

.