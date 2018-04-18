На Луганщині СБУ викрила агентурну мережу терористів. ВІДЕО

Співробітники Служби безпеки України викрили агентурну мережу терористичної організації «ЛНР», створену під кураторством російських спецслужб.

Правоохоронці встановили, що четверо мешканців Луганська були завербовані представниками так званого «МГБ ЛНР». Громадяни регулярно відвідували підконтрольну українській владі територію для проходження медичних процедур. У разі відмови співпрацювати, терористи погрожували блокувати чоловікам виїзд із ОРЛО.

За завданням бойовиків вони мали збирати відомості про розташування блокпостів ЗСУ, переміщення українських військ, фотографувати будівлі правоохоронних відомств, фіксувати номери й марки автомобілів їх співробітників.

Контррозвідники СБ України викрили функціонування мережі та визначили роль і завдання для кожного учасника групи. Співробітники спецслужби у квітні цього року затримали у центрі Лисичанська ключового учасника групи під час виймання носія інформації із спеціально облаштованого тайника.

Правоохоронці встановили, що зловмисник був завербований «МГБ ЛНР» приблизно два роки тому. Спочатку в окупованому Луганську він збирав для куратора відомості про проукраїнськи налаштованих громадян та підбирав для нього потенційних інформаторів. Потім виконував завдання на контрольованій українською владою території, зокрема передавав кураторам списки військовослужбовців ЗСУ та номери машин співробітників СБУ, зробив світлини будівель СБ України, прокуратури та суду Луганської області. Отримані дані бойовики планували використати при підготовці терористичних актів та замахів на життя українських правоохоронців.

Слідчим підрозділом Служби безпеки України відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 258-3 КК України. Зловмиснику обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Оперативники спецслужби також встановили особу куратора мережі з так званого «МГБ ЛНР». У рамках відкритого кримінального провадження його оголошено у розшук.

Тривають невідкладні слідчі дії.

За матеріалами прес-центру СБУ