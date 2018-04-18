У Києві водії скаржаться на новий вид шахрайства. ВІДЕО

У Києві водії скаржаться на новий вид шахрайства. ВІДЕО

19:45 18.04.2018

У Києві з’явився новий вид шахрайства. Під прицілом зловмисників власники авто. Майже одночасно у соцмережах залякані автомобілісти з різних районів Києва стали публікувати однакові фотографії. Вночі на їхніх автомобілях прокололи колеса і до лобового скла прикріпили записку від імені «бійця АТО». Подробиці у сюжеті.

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