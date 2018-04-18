У Кабміні хочуть скасувати жовтий сигнал світлофора. ВІДЕО
У Кабміні хочуть скасувати жовтий сигнал світлофора. ВІДЕО
Кількість жертв трагічної ДТП у Кривому Розі продовжує зростати. Сьогодні близько десятої години ранку у лікарні помер ще один постраждалий. У 47-річного чоловіка були забої голови, переломи ребер та травма легень. Він перебував у реанімації. Лікарі якраз оперували його, коли серце чоловіка зупинилось. Він став 9 жертвою зіткнення легковика, маршрутки та автобуса. На ситуацію вже відреагували і в Кабінеті міністрів України. Там створили урядову комісію, яка протягом місяця буде детально розслідувати всі обставини цієї аварії. Крім того, у кабміні задумалися над доцільністю використання на українських дорогах жовтого сигналу світлофора. Бо ж і ця, і низка інших нещодавніх резонансних аварій пов’язані саме із проїздом на жовтий сигнал. Більше у сюжеті.
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