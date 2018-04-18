У Миколаєві затримали 46-ти річного чоловіка, який мав інтим з неповнолітньою. ВІДЕО
У Миколаєві затримали 46-ти річного чоловіка, який мав інтим з неповнолітньою. ВІДЕО
У Миколаєві затримали 46-ти річного чоловіка, який мав стосунки з неповнолітньою. Затриманий розповідає, познайомився з дівчинкою через інтернет. Довго й гадки не мав, скільки їй років. І лише через рік переписок дізнався – їй ще нема й 14-ти.
Та після цього спілкування з неповнолітньою чоловік не припинив.
Не тільки це…також в огляді надзвичайних подій дивіться про таке….
Запорізькі поліцейські ліквідували міжрегіональний конвертаційний центр
На Дніпропетровщині чоловік вбив колишню кохану
|
18.04.2018 | 21:15
|
18.04.2018 | 20:45
|
18.04.2018 | 20:15
|
18.04.2018 | 19:45
|
18.04.2018 | 13:20
|
18.04.2018 | 10:20
|
18.04.2018 | 08:20
|
18.04.2018 | 08:00
|
18.04.2018 | 07:40
|
18.04.2018 | 07:20
|
18.04.2018 | 07:00
|
18.04.2018 | 06:45
|
18.04.2018 | 06:30
|
18.04.2018 | 06:16
|
18.04.2018 | 02:00
|
17.04.2018 | 23:15
-
- 1 з 1003
- ››