У Миколаєві затримали 46-ти річного чоловіка, який мав інтим з неповнолітньою. ВІДЕО

У Миколаєві затримали 46-ти річного чоловіка, який мав стосунки з неповнолітньою. Затриманий розповідає, познайомився з дівчинкою через інтернет. Довго й гадки не мав, скільки їй років. І лише через рік переписок дізнався – їй ще нема й 14-ти.

Та після цього спілкування з неповнолітньою чоловік не припинив.

Не тільки це…також в огляді надзвичайних подій дивіться про таке….

Запорізькі поліцейські ліквідували міжрегіональний конвертаційний центр

На Дніпропетровщині чоловік вбив колишню кохану