У Мін`юсті хочуть, щоб лікарів у в`язницях не було зовсім. ВІДЕО
У Мін`юсті хочуть, щоб лікарів у в`язницях не було зовсім. ВІДЕО
У Міністерстві юстиції вигадали як покласти край знущанням над в’язнями. Старій системі на зміну вже створили нову державну установу під назвою Центр охорони здоров’я Державної кримінально-виконавчої служби України. У Мінюсті хочуть, щоб лікарів у колоніях чи СІЗО не було зовсім. Щоб вони за викликом або періодично приїздили у виправні заклади для надання людям медичної допомоги. Щоб медперсонал не був залежний від адміністрації тюрм.
|
18.04.2018 | 21:15
|
18.04.2018 | 20:45
|
18.04.2018 | 20:15
|
18.04.2018 | 19:45
|
18.04.2018 | 13:20
|
18.04.2018 | 10:20
|
18.04.2018 | 08:20
|
18.04.2018 | 08:00
|
18.04.2018 | 07:40
|
18.04.2018 | 07:20
|
18.04.2018 | 07:00
|
18.04.2018 | 06:45
|
18.04.2018 | 06:30
|
18.04.2018 | 06:16
|
18.04.2018 | 02:00
|
17.04.2018 | 23:15
-
- 1 з 1003
- ››