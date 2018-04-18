Діти курять – парламент ігнорує: під радою активісти влаштували пікет. ВІДЕО

У Києві біля Верховної Ради активісти та медики. Усі прийшли з плакатами, на яких недвозначні лозунги: Сигарети не цукерки! Легкі сигарети – міф тютюнових гігантів! Діти курять – парламент ігнорує. Одним словом, активісти таким чином намагаються достукатися до Верховної ради, аби можновладці ухвалили два законопроекти, які покликані зменшити кількість курців серед молоді.

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