Діти курять – парламент ігнорує: під радою активісти влаштували пікет. ВІДЕО
Діти курять – парламент ігнорує: під радою активісти влаштували пікет. ВІДЕО
У Києві біля Верховної Ради активісти та медики. Усі прийшли з плакатами, на яких недвозначні лозунги: Сигарети не цукерки! Легкі сигарети – міф тютюнових гігантів! Діти курять – парламент ігнорує. Одним словом, активісти таким чином намагаються достукатися до Верховної ради, аби можновладці ухвалили два законопроекти, які покликані зменшити кількість курців серед молоді.
І не тільки це…також в огляді «Голос громади» дивіться:
Уряд пообіцяв українцям не підвищувати ціни на бензин…
У столиці кияни мітингують проти будівництва готелю на Андріївському.
|
18.04.2018 | 21:45
|
18.04.2018 | 21:15
|
18.04.2018 | 20:45
|
18.04.2018 | 20:15
|
18.04.2018 | 19:45
|
18.04.2018 | 13:20
|
18.04.2018 | 10:20
|
18.04.2018 | 08:20
|
18.04.2018 | 08:00
|
18.04.2018 | 07:40
|
18.04.2018 | 07:20
|
18.04.2018 | 07:00
|
18.04.2018 | 06:45
|
18.04.2018 | 06:30
|
18.04.2018 | 06:16
|
18.04.2018 | 02:00
-
- 1 з 1003
- ››