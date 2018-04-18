У Запорізькій області ревнива жінка побила коханку свого чоловіка. ВІДЕО
У Запорізькій області ревнива жінка побила коханку свого чоловіка. ВІДЕО
Як то кажуть, на найцікавішому місці до оселі зайшла невідома їй жінка, схопила до рук дерев’яний стілець та почала її гамселити…
І не лише це в огляді…
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