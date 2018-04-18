У Києві праворадикали зірвали виставку про насильство. ВІДЕО

У Києві в університеті Драгоманова митці та правозахисники готували виставку під назвою «Виховні атаки». Організатори підготували чимало тем для дискусій, планували відеопокази, хотіли розповісти людям, як захищати свої права. Зокрема, планували розповісти як діяти, коли хтось погрожує і як сторонній тиск впливає на життя. Аж раптом, з’являється новина, що виставка достроково зачиняється. Подробиці у сюжеті.