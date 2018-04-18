МВС України разом з американським ФБР боротимуться з російськими злодіями в законі. ВІДЕО

Міністерство внутрішніх справ України співпрацюватиме з американським ФБР – повідомив глава МВС Арсен Аваков. Він запевнив, правоохоронці з новою силою візьмуться за боротьбу з незаконним обігом наркотиків, кіберзлочинністю та особливо з організованою злочинністю.