МВС України разом з американським ФБР боротимуться з російськими злодіями в законі. ВІДЕО
МВС України разом з американським ФБР боротимуться з російськими злодіями в законі. ВІДЕО
Міністерство внутрішніх справ України співпрацюватиме з американським ФБР – повідомив глава МВС Арсен Аваков. Він запевнив, правоохоронці з новою силою візьмуться за боротьбу з незаконним обігом наркотиків, кіберзлочинністю та особливо з організованою злочинністю.
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