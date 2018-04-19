Перестрілка в Одесі: затримано 13 учасників. ВІДЕО
Перестрілка в Одесі: затримано 13 учасників. ВІДЕО
Стрілянина в Одесі. Постріли, звуки сирен та дим, що піднявся над дахами багатоповерхівок – саме таку картину і побачили місцеві. Сам інцидент стався в Київському районі міста.
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