На Дніпропетровщині чоловік вбив колишню кохану. ВІДЕО

На Дніпропетровщині чоловік вбив колишню кохану. ВІДЕО

07:00 19.04.2018

Колишній коханець прийшов з’ясувати стосунки. Спочатку пара просто розмовляла, але потім розмова переросла у сварку. Дійшло до кулаків. Чоловік не стримав агресію та до смерті забив власницю квартири. Після того, як він розправився з колишньою, виніс з її квартири золоті прикраси, телефон жертви, і одразу ж це все здав у ломбард.

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