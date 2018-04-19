На Дніпропетровщині чоловік вбив колишню кохану. ВІДЕО
На Дніпропетровщині чоловік вбив колишню кохану. ВІДЕО
Колишній коханець прийшов з’ясувати стосунки. Спочатку пара просто розмовляла, але потім розмова переросла у сварку. Дійшло до кулаків. Чоловік не стримав агресію та до смерті забив власницю квартири. Після того, як він розправився з колишньою, виніс з її квартири золоті прикраси, телефон жертви, і одразу ж це все здав у ломбард.
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