У Києві ДТП сталася прямо на пішохідному переході. ВІДЕО
У Києві ДТП сталася прямо на пішохідному переході. ВІДЕО
Темний автомобіль «Міцубісі» якраз минав пішохідний перехід, як раптом рвонув в бік. Тільки погнувши не один метр металевої вуличної огорожі машина зупинилася. Більше у сюжеті.
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