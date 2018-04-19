У Києві літня жінка ледь не згоріла у власній квартирі. ВІДЕО
У Києві літня жінка ледь не згоріла у власній квартирі. ВІДЕО
Люди одразу вибігли із квартир на вулицю та зателефонували пожежним. Як з’ясувалося, полум’я спалахнуло в одній із кімнат на четвертому поверсі. Більше у сюжеті.
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