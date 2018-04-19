У Києві судитимуть злочинця, який труїв жертв клофеліном. ВІДЕО
У Києві судитимуть злочинця, який труїв жертв клофеліном. ВІДЕО
Зловмисник діяв за такою схемою: спочатку неподалік від станцій метро та автовокзалу «пригощав» потенційних жертв напоями, у який підсипав клозепін, а після втрати свідомості – грабував потерпілих. У результаті протиправних дій двоє жертв від отруєнь померли. Фігуранту загрожує до п’ятнадцяти років позбавлення волі з конфіскацією майна.
Як розповів начальник слідчого відділення Голосіївського управління поліції Олег Самойлик, слідчі направили до суду обвинувальний акт відносно 34-річного уродженця Харківської області, який присипляв і грабував мешканців Києва та гостей столиці.
Під час досудового розслідування працівники Голосіївського управління поліції довели причетність зловмисника до трьох аналогічних злочинів, два із яких – зі смертельним наслідком: причиною смерті судмедекспертиза назвала отруєння клозепіном та етиловим спиртом.
Нагадаємо: перший інцидент трапився у серпні 2017 року на проспекті Голосіївському. Зловмисник познайомився з чоловіком та «пригостив» його алкогольним напоєм, у який заздалегідь підсипав клозепін. Коли потерпілий втратив свідомість, правопорушник вкрав у нього мобільний телефон. Аналогічний випадок трапився у жовтні 2017 року: зловмисник отруїв незнайомця та забрав у нього мобільний телефон, шкіряну сумку та банківські картки. А у листопаді 2017 року зловмисник «пригостив» клозепіном ще одного незнайомця та пограбував його: цього чоловіка лікарям вдалося врятувати.
«У результаті проведених оперативно-розшукових заходів ми довели причетність зловмисника до трьох випадків розбійних нападів за аналогічних обставин. Ми встановили, що раніше неодноразово судимий чоловік за грабіж та крадіжку чоловік «пригощав» незнайомців напоями, у які підсипав клозепін. Після того, як людина втрачала свідомість, він їх грабував. У потерпілих зловмисник відбирав цінні речі»,- розповів начальник Голосіївського управління поліції Олег Волошин.
Під час затримання правоохоронці виявили в нього чужий мобільний телефон та медичний препарат, який він постійно носив із собою.
Кримінальні провадження розслідувалися за ч. 2 ст. 187 (Розбій), ч. 4 ст. 187 (Розбій) та ч. 1 ст. 119 (Вбивство через необережність) Кримінального кодексу України:
«Досудове розслідування завершено та обвинувальний акт направлено до суду. До призначення судом міри покарання зловмисник перебуватиме під вартою. Йому загрожує до п’ятнадцяти років позбавлення волі з конфіскацією майна», - додав правоохоронець.
За матеріалами ВК ГУНП у Києві
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