На Вінниччині чоловік погрожував дружині рушницею і стріляв у поліцейських. ВІДЕО

Чоловік напідпитку став погрожувати дружині рушницею. Жінка подзвонила у поліцію. Небезпечний, озброєний поцілив просто по працівникам поліції. Правоохоронці відкрили вогонь у відповідь. Щастя, жінку вдалося визволити. А от до зловмисника дістатись було не просто. Він забарикадувався в будинку. До спецоперації, за рішенням Національної поліції України залучили бійців спецпідрозділу КОРД.