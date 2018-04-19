На Вінниччині чоловік погрожував дружині рушницею і стріляв у поліцейських. ВІДЕО
На Вінниччині чоловік погрожував дружині рушницею і стріляв у поліцейських. ВІДЕО
Чоловік напідпитку став погрожувати дружині рушницею. Жінка подзвонила у поліцію. Небезпечний, озброєний поцілив просто по працівникам поліції. Правоохоронці відкрили вогонь у відповідь. Щастя, жінку вдалося визволити. А от до зловмисника дістатись було не просто. Він забарикадувався в будинку. До спецоперації, за рішенням Національної поліції України залучили бійців спецпідрозділу КОРД.
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